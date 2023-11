Reggio, che degrado al Cimitero di Masella: cassonetti capovolti, immondizia e fiori rubati nelle tombe

StrettoWeb

Il Cimitero di Masella si trova in una condizione davvero indecorosa. Dal 2 novembre, il giorno della commemorazione dei defunti, lo scenario si snoda tra cassonetti capovolti e cumuli di spazzatura a ridosso degli stessi. Come spesso accade, la gente si rivolge al suo parroco, la guida sicura e presente, don Giovanni Zampaglione, affinché si faccia portavoce presso le autorità competenti, così che gli “spazi privati” all’interno dei cimiteri ritrovino il giusto decoro.

“È triste vedere i cimiteri di Masella e Montebello in queste condizioni indecenti, viene meno persino il rispetto per i defunti. Invito i cittadini a gettare la spazzatura nei cassonetti messi lì appositamente – le parole del Parroco – e invito l’amministrazione comunale ad avere delle attenzioni particolari verso questi luoghi sacri. È di fondamentale importanza prevedere pulizia e lavori di manutenzione in questo luogo e non abbandonare i defunti a questo stato indecente”. Sempre don Zampaglione invita, inoltre, a “prevedere la luce nei due Cimiteri di Masella e Montebello. Non si può non evidenziare che i fiori vengono persino rubati nelle tombe“, pertanto il Prete stimola tutte queste persone a non rubare ma a pregare di più. “Mi permetto, come cittadino e parroco – conclude – di ‘sognare’ nella speranza di vederli puliti e con la presenza di un custode, che ristabilisca il rispetto per questi luoghi in cui riposano i nostri cari”.