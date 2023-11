Reggio Calabria, uomo gira nudo nel centro storico: fermato dalla Polizia | VIDEO

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto questa mattina in pieno centro a Reggio Calabria. Un uomo di colore intorno alle ore 7:30 girava nella zona di Piazza Castello e precisamente in via Cimino, completamente nudo senza slip ne pantaloni. L’immigrato è stato immediatamente fermato dagli agenti della Polizia che lo hanno trascinato sulla volante e trasportato in Questura.

Particolare sgomento per i cittadini della zona che hanno assistito alla scena palesemente oscena e indecente. Si tratta dell’ennesimo episodio di degrado che oggi vive la città.