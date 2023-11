Reggio Calabria, tutto pronto per il 2° Trofeo Anassilao: attesi oltre 1.000 atleti a Parco Caserta

StrettoWeb

Il Trofeo Anassilao è un grande evento che Reggio Calabria si prepara ad ospitare a pochi giorni da Natale. Sarà il Parco Caserta Sport Village il teatro di una manifestazione culturale e sportiva destinata a portare in città migliaia di persone. Una straordinaria occasione in cui lo sport si tramuterà nel veicolo perfetto per promuovere temi legati alla cultura, all’impresa e al sociale.

Saranno oltre 1.000 gli atleti impegnati in un torneo di pallanuoto, un galà di nuoto sincronizzato, nelle gare di nuoto, nuoto paralimpico e pattinaggio artistico. Ogni singola manifestazione sportiva sarà ufficialmente riconosciuta dalle federazioni di appartenenza: Fin, Finp e Fisr. La seconda edizione del Trofeo Anassilao, organizzata anche quest’anno dalla società Italica Sport, si svolgerà nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre.

La manifestazione ospiterà dei talk in cui si approfondiranno temi legati alla storia di Anassilao, ai Bronzi di Riace, al sociale (con particolare focus sulla disabilità), al legame tra sport, imprenditoria e territorio. Tutto sarà trasmesso in diretta video tramite i canali social di Parco Caserta. Il prossimo 4 dicembre, alle ore 16.30 presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, la società Italica Sport presenterà il programma della manifestazione.