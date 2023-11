Reggio Calabria, al via la tappa “CPM” del torneo maschile di Padel

StrettoWeb

Continua la stagione sportiva C.M.P. Padel, in collaborazione con A.S.I.: il circuito vedrà la prossima tappa in scena domenica 12 novembre presso l’impianto sportivo Centro Sportivo Mirabella, struttura che rappresenta il cuore pulsante del Padel reggino, contraddistintasi fino ad oggi per essere stato pioniere di questa disciplina e primo impianto di padel sul territorio comunale.

Per l’occasione sono attesi decine di coppie di atleti che verranno suddivisi in categoria intermedia, riservata ad atleti amatoriali che muovono primi passi in competizioni ufficiali, e categoria avanzata. Considerando il novero dei partecipanti di quest’ultima, tra i quali vi sono i più bravi “padellisti” reggini, l’evento non potrà che essere caratterizzato da uno spiccato agonismo e dalla consueta sportività che caratterizza le partite di padel.

“In linea con quanto ci stiamo prefissando, verrà realizzato uno dei più importanti eventi amatoriale della Calabria, rivolto a tutti gli appassionati di questa disciplina. L’evento vedrà la partecipazione di diversi atleti di rango”, dichiara la Presidente C.M.P. Claudia Morabito. “Anche grazie al sostegno A.S.I., la recente convenzione rivolta ai soci SIULP ed una preventiva interlocuzione con altri organizzatori di manifestazioni di padel, sti sta lavorando per creare un gare programmato evitando eventi concomitanti nell’ambito del padel e questo ci rende molto orgogliosi del lavoro svolto”. Infine la CPM fa un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti, ricordando che il padel, oltre che ad uno splendido sport è principalmente aggregazione ed amicizia.