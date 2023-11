Reggio Calabria, Suraci segretario provinciale di Azione. Mangiameli: “i miei migliori auguri”

StrettoWeb

“È per me motivo di orgoglio trasmettere a Santo Danilo Suraci i miei auguri per la sua nomina a Segretario Provinciale di Azione, un incarico chiave che sono certo ricoprirà con successo. Desidero, inoltre, inviargli un abbraccio e un grande in bocca al lupo: il primo per ringraziarlo della sua amicizia, nata in quest’ultimo periodo di collaborazione e con la quale mi ha accompagnato, ascoltato e consigliato per i miei dubbi in questa nuova avventura“. E’ quanto afferma il presidente provinciale di Azione Reggio Calabria, Giovanni Mangiameli.

“Il mio in bocca al lupo, invece, glielo rivolgo per la strada che gli si pone davanti, che in alcuni momenti sarà ardua e in salita, come è normale che sia per chi si pone a servizio del prossimo e lavora per garantire un futuro migliore a Reggio e all’intera provincia, ma che, nonostante gli ostacoli, sarà percorsa a testa alta, grazie alla sua guida ineccepibile e con la certezza assoluta che qualsiasi sia la nostra strada, la percorreremo sempre insieme”, conclude Mangiameli.