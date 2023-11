Reggio Calabria, il Sindacato di Polizia: “il saluto di benvenuto al Prefetto Clara Vaccaro”

StrettoWeb

“In qualità di Segretario Regionale della Calabria del SI.NA.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia penitenziaria), a nome mio e del sindacato che ho l’onore e l’onere di rappresentare, ho il piacere di rivolgerle un caloroso benvenuto nella nostra amata Città di Reggio Calabria”. Lo afferma in una nota il Segretario Regionale del Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria Fabio Viglianti.

“L’incarico che le è stato affidato non sarà sicuramente facile da svolgere in una provincia come quella di Reggio Calabria, ma siamo certi che sarà attenta a tutte le problematiche che attanagliano questo territorio, in particolar modo anche a quelle legate al “mondo penitenziario”, spesso dimenticato dalle istituzioni. Leggendo le recenti interviste all’indomani del Suo insediamento, si percepisce sin da subito la voglia di mettersi al lavoro e, come da lei affermato, non singolarmente ma in squadra. Ella ha colto proprio il punto cardine della questione: le istituzioni tutte devono essere unite, sinergiche e collaborative, solo così si potranno affrontare i problemi e centrare gli obbiettivi. A Lei l’arduo compito di tutto ciò, da parte nostra avrà la massima collaborazione!”.