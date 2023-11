Reggio Calabria, si scaldano i motori per la 2ª edizione de “L’Allegria festival”

StrettoWeb

Si scaldano i motori per la seconda edizione de “L’Allegria festival”, kermesse ideata e prodotta dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS” e che vanta la direzione artistica dell’attore Piermaria Cecchini. E’ stato illustrato questa mattina a Palazzo San Giorgio, il ricco programma di eventi che, da sabato sino al prossimo 30 dicembre, coinvolgerà le periferie di Reggio Calabria (Gebbione – Santa Caterina – San Brunello – Trabocchetto – Oliveto – Sant’Elia – Rione San Giorgio Extra – Catona – Pentimele) con eventi e performance artistiche originali ed inedite. A sciorinare gli appuntamenti live, i big nazionali (Gennaro Calabrese, Rocco Barbaro e Gigi Miseferi protagonisti di workshop di teatro comico), la componente dell’associazione “Calabria dietro le quinte” Ilenia Borgia, i partner culturali Marco Mauro di “Incontriamoci sempre” e Marcello Alampi di “Calabria 2001”, il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra e il consigliere comunale Nino Malara.

E’ proprio la Borgia a ricordare che l’iniziativa, promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto ReggioFest2023: cultura diffusa e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della “Direzione generale spettacolo del ministero della cultura”, vede coinvolti anche i partner culturali “Il Giardino di Morgana”, la cooperativa Cisme, la Federazione italiana teatro amatori e che “tra i siti che saranno valorizzati vi è Trabocchetto – Parco Archeologico Collina degli angeli, luogo poco conosciuto ma che potrebbe regalare tantissimo ai cittadini”.

“Per il secondo anno, l’associazione Calabria dietro le quinte con questo festival, valorizzerà le periferie mettendo in mostra diversi quartieri della città – esordisce il consigliere Malara che ringrazia per il meticoloso lavoro svolto l’assessorato alla Cultura -. Un programma variegato con percorsi didattici dedicati ai giovani e grazie ai quali, i ragazzi si potranno formare ed approfondire le proprie conoscenze. Obiettivo principale di questa kermesse è di diffondere cultura e sapere sperando che questi semi possano attecchire per avere una società migliore. A questo si aggiunge un ulteriore punto di forza che è la valorizzazione dei beni e luoghi cittadini dove si svolgeranno le numerose attività artistiche e culturali”.

Pienamente concorde il presidente del Consiglio Marra che nel rimarcare la professionalità dei ragazzi di “Calabria dietro le quinte” aggiunge: “l’anno scorso, il festival è riuscito nella sua mission e grazie ad una buona sinergia tra Comune, associazioni, cittadini si è creata una rete che ha dato risultati positivi. Gli eventi finanziati dal Ministero della Cultura ci consentono di far conoscere e potenziare tante location del nostro territorio che non è assolutamente dimenticato da questa Amministrazione”.

In conclusione, i partner culturali Marco Mauro e Marcello Alampi invitano i cittadini a partecipare numerosi agli eventi programmati dove non mancheranno sorrisi, live unici e artisti del panorama nazionale. Si parte quindi con il primo appuntamento, ingresso gratuito, sabato alle ore 17,30 presso Piazza stazione di Santa Caterina con l’evento di musica e teatro di figura del “Grande Cantagiro Barattoli” e Magia e fuoco con Mister I.

Alcuni degli eventi saranno gratuiti altri invece, prevedono un ticket che può essere acquistato anche tramite la piattaforma Liveticket.it o presso i punti di rivendita. Per info e prenotazioni: e-mail info@calabriadietrolequinte.it o sul sito www.calabriadietrolequinte.it

Di seguito il programma

-Sabato 18 novembre – ore 17,30 ingresso gratuito

P.zza stazione di Santa Caterina

Evento di apertura con Musica e teatro di figura del “Grande Cantagiro Barattoli”

Magia e fuoco con Mister i

-Venerdì 24 novembre – ore 21.00

Gebbione – Sala Allegra Tribù

Spettacolo di stand-up comedy con Laura Formenti

-Sabato 25 novembre – ore 18,30

Santa Caterina – Stazione – sede Ass. Incontriamoci sempre

Spettacolo di burattini: “Il mostro mangia colori” con Daniela Castiglione

-Venerdì 1 dicembre – ore 21,00

San Brunello – Teatro S. Bruno

Spettacolo di teatro comico “La super casalinga” con Roberta Paolini:

-Giovedì 7 dicembre – ore 18.30

Trabocchetto – Parco Archeologico Collina degli angeli

Spettacolo di natale con gli elfi e la loro mongolfiera “Ciuffo, pepper e la mongolfiera dei desideri”

-Venerdì 8 dicembre – ore 19,30

Sant’Elia di Ravagnese – Cortile parrocchiale

Spettacolo di fuoco e giocoleria con Giocolereggio

-Sabato 9 dicembre – ore 19,30

Oliveto – Piazza chiesa

Spettacolo di teatro circo “Mister Big Circus Cabaret” con Christian Lisco

-Venerdì 22 dicembre – ore 17,00

San Giorgio Extra – salone parrocchiale

Spettacolo teatrale “Piccole paure per tutte le età” a cura di Spazio Teatro

-Sabato 23 dicembre – ore 21,00

San Brunello – Teatro San Bruno

Spettacolo teatrale “Una Famiglia di Pinocchi” con Valerio Apice

-Mercoledì 27 dicembre – 19,00

Catona – Salone parrocchiale di San Francesco

Spettacolo musicale: “ Omaggio a Napoli” con il gruppo Partenope

-Venerdì 29 dicembre – ore 21,00

Gebbione – Sala Allegra Tribù

Spettacolo di cabaret con Giancarlo Barbara da Zelig

-Sabato 30 dicembre – ore 18,30

Santa Caterina – Stazione FS – sede Ass. Incontriamoci sempre

Spettacolo di burattini : “Natale con i tuoi” con Bambabambin Puppet Theatre

Formazione e attività culturali

-19 novembre ore 9:00-13:00 / 15:00- 19:00

Gebbione – Sala Allegra Tribù

Workshop di teatro comico con Rocco Barbaro

-25 novembre ore 15:00-19:00 – 26 novembre ore 10:00 -15:00

Gebbione – Sala Allegra Tribù

Workshop di teatro comico con Gennaro Calabrese

-2 dicembre ore 15,00-19.00 – 3 dicembre ore 10,00 -14.00

Gebbione – Sala Allegra Tribù

Workshop di teatro comico con Gigi Miseferi

-16 dicembre ore 17:00- 19:00 – 17 dicembre ore 17:00- 19:00

Gebbione – Sala Allegra Tribù

Stage di Burlesque con Samuela Piccolo

-7 dicembre – ore 16,00

Trabocchetto – Parco Collina degli Angeli

Laboratori creativi e teatrali per bambini “Scopri la città”

-29 dicembre – ore 15,00 – 17,00

Gebbione – sala Allegra Tribù

Laboratori creativi e teatrali per bambini “Scopri la città”

-10 dicembre – ore 10,30

Parco archeologico del Trabocchetto e itinerario in città

Trekking urbano con il Giardino di Morgana

-16 dicembre – ore 14,30

Fortini di Pentimele

Trekking urbano con il Giardino di Morgana

Gli spettacoli previsti all’aperto in caso di pioggia saranno realizzati presso strutture al chiuso presenti nel quartiere. Per aggiornamenti consulta la pagina facebook e instagram.

Prevendite on line su Liveticket.it e presso i punti di rivendita B’Art sul corso Garibaldi 325 Bcenters in via Sbarre Centrali 260 Reggio Calabria. Il botteghino aperto presso i siti degli eventi.