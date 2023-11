Reggio Calabria: e se sul raccordo siete fermi in fila, potete accomodarvi su un comodo divano

StrettoWeb

Un grande e comodo divano è stato abbandonato solo soletto davanti allo svincolo, ancora chiuso e anche lui abbandonato al suo destino, delle nuove Bretelle del torrente Sant’Agata e che dovrebbero rivoluzionare la viabilità della zona Sud a Reggio Calabria.

Il divano è stato “scaricato” da qualche cittadino che invece di portarlo in discarica ha pensato di arredare forse un nuovo svincolo compiendo un gesto di grande solidarietà. Oppure il genio che l’ha abbandonato li voleva semplicemente fare un favore agli automobilisti che a volte rimangono bloccati in coda consentendo agli stessi di potersi accomodare sul comodo divano senza attendere appollaiati sull’auto. In ogni caso di generosità si tratta.