Reggio Calabria, gli alunni dell’IC “Montebello Jonico- Motta San Giovanni” hanno incontrato in videoconferenza la scrittrice Laura Cristini

Sabato 11 Novembre gli alunni della scuola secondaria di primo dell’Istituto Comprensivo di “Montebello Jonico- Motta San Giovanni” (più di 200) hanno incontrato in videoconferenza la scrittrice Laura Cristini, autrice del libro “Azzurra’. L’evento è stato organizzato dall’istituto comprensivo diretto dal Dirigente scolastico Prof.ssa Margherita Sergi in collaborazione con l’ufficio per la Pastorale del tempo libero turismo e sport dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova rappresentata da Padre Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico e Direttore dell’Ufficio sport turismo e tempo libero. Dopo i saluti iniziali del Dirigente scolastico, interviene Padre Zampaglione che rivolge un plauso “alla stessa per tutta l’organizzazione, sottolineando la sinergia creatasi tra scuola e l’ufficio dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria — Bova che ha permesso di realizzare un convegno che ha visto la partecipazione di più di duecento alunni su un tema attuale come quello del bullismo e cyberbullismo”.

Rivolgendosi direttamente ai ragazzi, Padre Giovanni indirizza loro il monito di “imparare ad ascoltare con il cuore”, ricordando che “il vero successo è riuscire ad esprimere sé stessi, amarsi e amare gli altri”. L’incontro è stato moderato dai referenti del Bullismo e Cyberbullismo dell’istituto Prof.ssa Patrizia Vadalà e il Prof. re Bruno Romeo. Gli alunni delle seconde e terze classi della scuola secondaria dell’istituto del plesso di Saline Joniche, di Lazzaro e Motta San Giovanni, supportati dai docenti di lettere, hanno avuto modo di riflettere su una tematica di estrema attualità: bullismo e cyberbullismo. Il libro “Azzurra”, considerato un vero e proprio best seller e selezionato dal Salone del libro nel 2023, racconta la caduta e la rinascita di una ragazza in seguito ad un episodio di bullismo e cyberbullismo. Grazie alla sua forza interiore, la protagonista riesce ad accertarsi e amarsi così com’è, con le sue fragilità ed imperfezioni, e a contrastare quell’onda anomala che stava per travolgerla. Tutti gli alunni hanno prodotto disegni e cartelloni, posto domande e riflessioni puntuali e precise sul testo, lasciando piacevolmente colpita l’Autrice che ha dato prova di gioia e soddisfazione per questo incontro.

Dunque, la manifestazione di oggi ha contribuito ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli alunni dell’istituto comprensivo “Montebello Jonico — Motta San Giovanni” . La scuola, in quanto comunità educante, da sempre sostiene iniziative atte a sensibilizzare i ragazzi verso la cultura della legalità, attivando strategie di intervento utili ad arginare eventuali comportamenti a rischio e, nel caso specifico, del contrasto di questo fenomeno.