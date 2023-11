Reggio Calabria, residenti di contrada Gagliardi disperati: “senza luce condominiale da tre mesi, aiutateci”

StrettoWeb

“Buongiorno StrettoWeb sono Dalila Ielo. Le scrivo per disperazione. Abito ad Arangea in un multi condominio situato in via contrada Gagliardi 58. Sono 7 palazzi disposti a semicerchio. Sono completamente disperata in quanto da oltre tre mesi che solo il mio palazzo su 7 è senza luce e senza ascensore. Il problema più grave è che vivono persone molto anziane con problematiche di salute molto serie, tra cui una mia familiare che vive con me e che è costretta a rimandare le visite perché giustamente non riesce a fare 6 piani a piedi. Io e mio padre siamo stati operati al cuore e ogni giorno è decisamente massacrante. Arriviamo al sesto piano con l’affanno. Domani ho mia mamma che si opera ed è costretta al suo ritorno a farsi le scale. Essendo un multi condominio siamo gestiti da un ente e dall’amministratore che ci ha letteralmente abbandonati, è irreperibile, non risponde né a chiamate e né a messaggi. Siamo al limite della sopportazione. Non sappiamo più cosa fare. Aiutateci. Grazie per avermi letto, mi auguro che si possa risolvere”. E’ questa la lettera di disperazione di una residente di un grande condominio in Contrada Gagliardi.