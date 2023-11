Reggio Calabria, conclusa la prima tappa di CMP Padel: i vincitori

StrettoWeb

Conclusa la prima tappa di CMP Padel, in collaborazione con ASI, andata in scena la scorsa domenica presso la struttura Centro Sportivo Mirabella che, per l’occasione, ha consentito l’iscrizione, oltre che a giocatori amatoriali, anche ad atleti agonisti. Special Guest dell’evento, il giocatore Emiliano Martin Iriart, atleta della Premier Padel. Di origini argentine, è una delle figure più in vista del padel mondiale. Campione Open Fitp in diverse occasioni, vincitore del prestigioso Circuito Slam by Mini tappa 2022, giocatore di ranking 1.1 classifica italiana Fitp, è considerato tra i migliori 100 giocatori di padel al mondo.

A contendersi gli ambiti premi della tappa sono state complessivamente 26 coppie che hanno disputato decine di gare davanti ad un folto pubblico nell’intera giornata di domenica 12 novembre 2023. Fiore all’occhiello della manifestazione è stato il girone maschile “TOP – Avant”, ovvero, livello di ranking categoria Agonistico, che si è concluso con la vittoria della coppia composta da Iriart-Morabito, che dopo aver battuto in finale il maestro Gitto in coppia con l’atleta Staglianò – in uno scontro ad altissima intensità tecnica, si è aggiudicata il primo posto del girone riservato del livello più alto del ranking ASI. Il girone “Intermedio” è stato vinto dalla coppia Castiglia – Marcellino che ha battuto i finale gli atleti Sacchetto-Praticò.

Al termine delle manifestazioni, inoltre, il presidente CMP Padel Claudia Morabito ha voluto formalmente ringraziare, oltre al folto presente, tutto lo staff organizzativo composto dal Direttore Augusto La Cava, Gianluca Sacchetto e il referente ASI Padel Giuseppe Pellegrino. “Pur trattandosi di un evento amatoriale, abbiamo voluto creare un’edizione speciale del torneo riservando un apposito girone anche ad atleti agonisti del panorama sportivo nazionale e internazionale”, ha dichiarato la presidente CMP padel Claudia Morabito. “Il nutrito pubblico che ha assistito alla manifestazione dimostra che la padel mania ha ormai contagiato tutti, ma non è un fenomeno destinato ad essere passeggero, soprattutto se continueremo a creare circuiti di gare ed eventi sportivi promozionali all’avanguardia come questi”.

Presente all’evento anche il Presidente Provinciale ASI Fabio Gatto che ha voluto sottolineare: “Oltre a tantissimi giocatori di livello, la presenza di Emiliano Martin Iriart, che ricordiamo essere tra giocatori più forti al mondo, dimostra quanto sta crescendo la qualità organizzativa delle competizioni nel nostro territorio nell’ambito del padel e fa riflettere sulle grandi opportunità di sviluppo del settore”. “Lo spettacolo continua – ha dichiarato ancora il presidente del Comitato Provinciale ASI Reggio Calabria – nelle prossime ore, infatti, grazie anche alla preziosa intermediazione di Tato Morabito, annunceremo la presenza in città del gioco di padel più forte mai visto a Reggio Calabria”. Concluso con successo l’evento si scaldano adesso i motori in vista del prossimo appuntamento della stagione, in calendario a dicembre.