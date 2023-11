Reggio Calabria, presso l’Arci Samarcanda la presentazione del libro “Macedonia per la mente”

StrettoWeb

Sabato 25 novembre alle ore 17:30 presso l’Arci Samarcanda di via Emilio Cuzzocrea a Reggio Calabria, si terrà la presentazione del libro “Macedonia per la mente”, di Giuseppe Pitasi. Al termine della presentazione si terrà il firmacopie.

Il libro mescola sapientemente psicologia, crescita personale, public speaking, tecniche di vendita e molto altro ancora. Un perfetto equilibrio di teoria e pratica per aiutare a migliorare nel lavoro e nella vita privata. “Macedonia per la mente” in sostanza è una bussola per la crescita personale e professionale.