Reggio Calabria, tutto pronto per la pedalata libera tra i borghi della città: programma e percorso

Come si legge nella nota stampa dell’organizzazione, è tutto pronto a Reggio Calabria per la “Pedalata libera alla scoperta del territorio”, a cui parteciperanno circa 150 ciclisti Movimento Onda Calabra. L’evento è organizzato dall’Asd Bikers Team in collaborazione con Associazione Amici di Fatima, Borgo Croce e Associazione amici di Mino Reitano onlus. Appuntamento per Domenica 12 Novembre, dove in bicicletta si attraverserà “il nostro territorio e sarà, sicuramente, un’esperienza meravigliosa. Mentre si pedala lungo il sentiero, si sente il vento che accarezza il viso. Ogni colpo di pedale ci avvicina di più alla natura”.

“Guardandosi intorno si vede un panorama mozzafiato: colline verdi che si estendono fino all’orizzonte, alberi maestosi che ombreggiano il sentiero e fiori colorati che punteggiano il paesaggio. In bicicletta si sente il profumo della terra, l’odore dell’erba appena tagliata; si può ascoltare il canto degli uccelli che volano sopra la testa di noi ciclisti, il loro canto melodioso riempie l’aria. Poi, per un attimo, ci si ferma per ammirare un ruscello che scorre tranquillo, in luoghi che, ormai, solo con questi tipi di sport si possono ammirare. Si continua a pedalare, sentendo i muscoli delle gambe lavorare. C’è una sensazione di libertà, di pace; ci si sente soli con i nostri pensieri, con le nostre biciclette e con la natura. Non c’è fretta, non c’è meta: solo il viaggio, l’esperienza, l’avventura. Sì sono momenti di sport ma anche di sana aggregazione!”, si legge nella nota.

“Sono continui momenti di ammirazione del paesaggio che ci circonda, il nostro territorio aspro e verde che poche altre regioni possono vantare, si presenta a noi come un incantevole quadro naïf. E mentre il sole comincia a tramontare, ci fermiamo per un attimo per ammirare il cielo che si tinge di rosa e arancione, colori che rari pittori riescono a immortalare! Allora si respira profondamente, assorbendo ogni istante, ogni sensazione, pronti a ripartire”.

“Pedalata libera alla scoperta del territorio”, il percorso

“Il nostro itinerario con partenza da Concessa, ci guiderà verso San Basilio, una dura salita che sarà addolcita dalla bella Madonna di Fatima nella sua cappellina, e il panorama mozzafiato dello Stretto! Poi diretti a San Roberto attraverseremo Milanesi; con Borgo Croce di Fiumara assaporeremo un territorio che parla di storia e non potrà mancare una breve visita al museo del grande Mino Reitano. Organizzando al ritorno una “volata” passeremo da San Pietro di Fiumara sulla strada che in dolce discesa del versante aspromontano, ci condurrà a Catona. Pedalare in bicicletta non è solo un modo per spostarsi, è un’esperienza, un’avventura, un viaggio. È un modo per connettersi con la natura, per esplorare, per scoprire. E mentre si pedala, ci si rende conto che non importa la destinazione, ma il viaggio. E questo viaggio, provare per credere, sarà bellissimo!”, si chiude la nota.