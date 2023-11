Reggio Calabria, al prof. Pasquale Amato il Premio Bertrand Russell ai Saperi Contaminat

StrettoWeb

Con inizio alle ore 17.30 si terrà venerdì 10 novembre 2023 presso l’aula magna del Dipartimento Digies dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, al n. 38 di via T. Campanella, l’edizione 2023 del Premio Bertrand Russell ai Saperi Contaminati. Il premio sarà conferito al prof. Pasquale Amato, storico globale reggino, che alla sua scrupolosa attività accademica ha voluto e saputo aggiungere un importante impegno sociale con una formidabile verve nell’esplorare i diversi ambiti culturali. Ciò gli ha permesso di oltrepassare gli steccati culturali per approdare a una visione complessiva della storia. L’impegno sociale, coerentemente orientato e politicamente ben definito, insieme alla contaminazione dei saperi e all’amore per la sua città, lo ha portato a grandi battaglie, non ultima quella contro la demolizione di piazza De Nava, tutte condotte con una linearità che gli ha fatto raccogliere ampi consensi anche da posizioni ideologiche lontane dalle sue.

Dopo i saluti del prof. Daniele Cananzi, direttore del Digies, e del prof. Giuseppe Barbaro, della già Facoltà di Ingegneria, l’incontro verrà condotto dal dr. Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea. Previsti gli interventi di Eduardo lamberti Castronuovo, direttore di RTV; del prof. Franco Prampolini, docente al dipartimento Pau; della scrittrice avv. Marina Neri. Al dr. Raffaello Abenavoli, segretario della Fondazione Mediterranea, spetterà il compito di esporre le motivazioni. Concluderà la manifestazione la magistralis lectio “Infrastrutture e trasporti nella storia delle civiltà” da cui verrà tratta una pubblicazione curata dall’Editrice Sperimentale della Fondazione Mediterranea.