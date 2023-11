Reggio Calabria, macchina blocca il passaggio dell’autobus Atam: traffico nel caos in centro | FOTO

StrettoWeb

Un’auto ha letteralmente bloccato il traffico dalla tarda mattinata di oggi in via Melacrino a Reggio Calabria. L’auto, parcheggiata in divieto di sosta, ha bloccato il passaggio dell’autobus che è rimasto per parecchio tempo bloccato nella zona degli Ospedali Riuniti. L’ingorgo ha causato notevoli disagi alla circolazione completamente paralizzata in tutta la zona.