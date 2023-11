Reggio Calabria, lavoro e trasporti: il racconto della due giorni di incontro a porte aperte

StrettoWeb

“La segreteria regionale Fast/Confasl Calabria ha indetto in data 8 e 9 novembre 2023 due giorni di incontro a porte aperte, con lo scopo di dar voce ai lavoratori calabresi presenti sul territorio e appartenenti all’odierno complesso mondo dei trasporti. Oggetto del dibattito sono risultati essere i problemi ormai cristallizzati da tempo e riguardanti la scarsa mobilità offerta ai lavoratori calabresi sia sul territorio regionale, sia ad ampio raggio su territorio nazionale.

Delle varie problematiche legate alla mobilità calabrese, riguardanti tanto la logistica quanto la turnazione, ne hanno largamente discusso con particolare attenzione e diligenza la Segreteria Regionale Slm Fast Confasl con il rispettivo Segretario Regionale Battaglia Domenico e la Segreteria Regionale Confsal con il Segretario Porcella Samuel, alla luce della preoccupante situazione protrattasi ormai da tempo nella Regione Calabria, di cui il sindacato ne fa le veci attraverso confronti seppur a tratti “aspri”, ma pur sempre caratterizzanti del sindacato in sé che intende esserci sempre e dove serve e che ha come unico scopo il raggiungimento della tutela dei diritti dei lavoratori.

A tal proposito, con i ringraziamenti da parte della segreteria regionale per la loro vicinanza al territorio, a sostegno della causa, hanno partecipato ad un’assemblea con i lavoratori il Segretario Nazionale Slm Fast Confsal Multari Vincenzo ed il Segretario Nazionale Serbassi Pietro, che con la loro presenza hanno voluto sottolineare ai vertici dell’organizzazione l’importanza delle criticità sul territorio Calabrese che risulta essere particolarmente svantaggiato. I segretari dunque, Regionale, Nazionale e Generale, ognuno per la propria parte di competenza hanno sottolineato i vari aspetti che prima il Covid e poi le crisi internazionali hanno determinato nel ritardo dello sviluppo delle attività produttive e che hanno particolarmente colpito il settore energetico e conseguenzialmente il comparto della mobilità e del trasporto delle merci, come lo stallo nello sviluppo delle attività commerciali dei porti (es. la penalizzazione del porto di Gioia Tauro, che si avvia faticosamente ad un lento rilancio) degli aeroporti e della rete autostradale e ferroviaria e la consequenziale pendolarità quotidiana dei corregionali negli spostamenti sul territorio nazionale o regionale, nonostante il recente acquisto da parte della Regione Calabria di nuovi treni di ultima generazione.

Altro punto importante evidenziato dai partecipanti è la mancata riorganizzazione delle attività collaterali alla mobilità delle persone e movimentazione delle merci ed il riassetto organizzativo che interessa direttamente i lavoratori; a partire dalle assunzioni dai trasferimenti e ricongiungimenti familiari, fino alla riorganizzazione dello sviluppo di nuove attività sul territorio calabrese ponendo interesse anche alle potenzialità che derivano dagli impianti o centri distribuiti nelle varie località provinciali.

In conclusione, i Segretari Generale e Nazionale hanno esposto gli impegni operativi che il Sindacato FAST ha in corso nelle trattative con il Gruppo Ferrovie dello Stato già con l’ormai imminente avvio del rinnovo contrattuale per tutto il comparto mobilità, ed hanno assunto l’impegno di rappresentare negli organismi nazionali, ma anche al Ministro dei Trasporti, l’attuale stato di crisi che si riscontra nella nostra Regione per tante e varie ragioni che il Sindacato ha ormai denunziato ad ogni livello. per costituire una rete informativa e condivisa nella ricerca delle soluzioni più avanzate e confacenti alle esigenze delle popolazioni calabresi; a sostegno della causa, sarà formata una struttura operativa per la formazione di responsabili alla sicurezza e rilancio del confronto con i responsabili delle Società del Gruppo FS del Settore Appalti, e TPL al fine di dare un qualificato contributo alla salvaguardia e sviluppo della occupazione e del lavoro dei livelli occupazionali, così come sostiene la Segreteria Regionale: “far sindacato in terra come la nostra, implica sacrificio costante e massima attenzione verso tutti i processi aziendali, che spesso purtroppo, tendono a massimizzare la produttività a discapito dei livelli occupazionali e della qualità di vita dei lavoratori”.

Così in una nota il Segretario Regionale di Fast/Confasl Calabria Battaglia Domenico.