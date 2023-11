Reggio Calabria, l’Automobile Club celebra la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada

StrettoWeb

L’ Automobile Club di Reggio Calabria per il terzo anno consecutivo celebra “la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”. Quest’anno la funzione religiosa a ricordo di tutti coloro che sono scomparsi tragicamente, si svolgerà presso il Comune di Condofuri sito nell’area grecanica, terra conosciuta per la produzione dell’’oro verde di Calabria” ovvero per la coltivazione del bergamotto; attraversato dalla SS 106 nota anche come strada della morte a causa dei numerosi incidentali stradali avvenuti negli ultimi decenni dove hanno perso tragicamente la vita giovani e non solo.

Il Sindaco Filippo Paino, attento alle attività portate avanti dal Sodalizio Reggino, ha chiesto che la celebrazione venisse fatta presso la chiesa Regina Pacis di Condofuri Marina, al fine di sensibilizzare non solo i cittadini ad una guida attenta e sicura ma a riportare all’attenzione della politica l’importanza della messa in sicurezza della Statale che ogni giorno viene percorsa da migliaia di autoveicoli.

Sono stati invitati a partecipare alla messa, le Associazioni presenti sul territorio, le Istituzioni regionali e locali, le forze dell’ordine mobilitate; la celebrazione sarà presieduta da Mons. Leone Stelitano, padre Giancarlo Graziola e padre Mario Rota della Comunità Marianista di Condofuri.

Il Presidente dell’Automobile Club Provinciale Giuseppe Martorano dichiara che “ l’AC Reggino da me presieduto è da sempre vicino alle tematiche della sicurezza stradale con riguardo non solo agli studenti ma a tutti gli utenti della strada, gli automobilisti, i motociclisti ed i pedoni. E’ tra gli obiettivi dell’Ente per il prossimo anno, dichiara la d.ssa Giuseppina Danile direttore dell’ente, promuovere degli incontri formativi mensili presso le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio. Dimostrare la Nostra vicinanza a coloro che hanno vissuto il dolore della scomparsa di una persona cara, è un atto dovuto di rispetto e di vicinanza, come importante è focalizzare l’attenzione a quelle che sono le regole del Manifesto d’impegno sulla sicurezza stradale diffuso da ACI. Tutti siamo invitati a partecipare nel ricordo di coloro che non sono più con noi, domenica 19 novembre alle ore 16.30”.