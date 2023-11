Reggio Calabria, ladri seminano il terrore in provincia: violenta rapina in casa a due anziani | DETTAGLI

StrettoWeb

“Grave episodio stasera che avrebbe potuto provocare bruttissime conseguenze a causa di una rapina ai danni di una coppia di anziani… Gli ignoti malviventi si sono introdotti nell’abitazione della coppia rubando denaro in contante e oggetti preziosi ma all’uscita dopo un veloce scontro con i famigliari sono riusciti a fuggire a bordo di una macchina di grossa cilindrata… Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Polistena che immediatamente hanno avviato le indagini. Sul posto anche i carabinieri e personale sanitario del 118. L’episodio ha suscitato viva impressione nella popolazione e molte sono state le richieste per un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine e per migliorare i sistemi di videosorveglianza su tutto il territorio. La speranza è che al più presto possano essere assicurati alla giustizia i malviventi con grande soddisfazione da parte di tutta la comunità”. E’ quanto afferma su facebook il sindaco di Anoia, comune della provincia di Reggio Calabria.