Reggio Calabria, la solidarietà del comandante Zucco alla collega di Marina di Gioiosa: “vicinanza incondizionata”

In ordine ai fatti occorsi alla d.ssa Lucy Molinaro, responsabile della polizia municipale di Marina di Gioiosa, il dott. Salvatore Zucco, dirigente comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Reggo Calabria ha inteso rilasciare la seguente dichiarazione.

“I fatti che hanno coinvolto la D.ssa Molinaro, che ha denunciato all’Arma dei carabinieri il proprio Sindaco, denotano una necessaria ed irrinunciabile riaffermazione dei ruoli e delle modalità relazionali che devono governare i rapporti tra tra il vertice politico dell’Ente, o suo delegato, ed il Comandante della Polizia Locale. Non sono ammissibili sconfinamenti ed ingerenze che giocoforza turbano il rapporto istituzionale regolato ancora oggi da una norma speciale, ossia la Legge 65/86. Abbiamo massima fiducia nel lavoro degli inquirenti che sappiamo sarà puntuale e certosino. Cionondimeno, alla luce delle prime notizie di stampa apparse in ordine all’accaduto, si intende esprimere alla Comandante Molinaro incondizionata solidarietà e vicinanza, nella speranza in futuro non abbiano più a verificarsi ulteriori ed incresciosi consimili episodi”.