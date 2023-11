Reggio Calabria, l’Istituto “Galilei – Pascoli” invita la città all’Open day tra le stelle

StrettoWeb

L’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” ringrazia associazioni, singoli cittadini, sindacati, giornalisti, circoli culturali, parrocchie ed intellettuali che hanno espresso ed esprimono tutti i giorni il loro sostegno all’Istituto, chi privatamente, chi con una mail, chi con messaggi pubblici, chi con un post su fb, chi scrivendo alle Istituzioni preposte alla decisione in ordine al mantenimento dell’autonomia.

In attesa di formali risposte, l’Istituto continua dignitosamente a lavorare per migliorare l’offerta formativa organizzando un evento di orientamento in entrata mercoledì 15 novembre 2023. Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 la scuola aprirà le porte alle famiglie ed alla cittadinanza per un “open day” speciale, un “open day” che, mai come oggi, ha il sapore della resilienza, in cui il Dirigente Scolastico, il corpo docente ed ata e gli studenti presenteranno le peculiarità dell’offerta formativa, delle sezioni ordinarie, delle sezioni specialistiche e della sezione ospedaliera.

Il tour dell’Istituto si concluderà presso il laboratorio scientifico da cui, in collaborazione con il planetario “Pythagoras”, mediante anche la strumentazione in dotazione alla scuola, si potrà osservare il cielo d’autunno..

“Grazie a tutti i coloro i quali si sono stoicamente esposti per difendere un’idea di scuola, di appartenenza ed un quadro valoriale di civiltà e legalità che ci onoriamo di rappresentare. Non molliamo! Vi aspettiamo mercoledì 15 novembre 2023 presso la sede “Galilei” di via Fiorentino alle ore 17,00 https://forms.gle/BfPTBdi5pZhuyK2VA link per partecipare”, specifica L’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli”.