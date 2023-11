Reggio Calabria, inseguimento ad alta velocità in pieno centro finisce male: incidente per la Polizia

StrettoWeb

Un inseguimento stile scena da film si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 15, sul Lungomare di Reggio Calabria. Una volante della Polizia ha inseguito un’auto con una corsa ad alta velocità che si è conclusa con un incidente della volante della Polizia con un’altra auto proprio nella zona di Piazza Indipendenza.

L’auto in fuga, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe fermata allo stop imposto dalla Polizia e da lì ne è scaturito l’inseguimento ad altissima velocità tra le vie del centro storico, finché il mezzo in fuga non è riuscito a far perdere le proprie tracce percorrendo una strada contro senso.