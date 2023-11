Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro iniziativa su “Registro dei tumori, oncologia e screening”

StrettoWeb

Il prossimo 5 dicembre presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria si terrà l’evento dal titolo “Registro dei tumori, oncologia e screening: la ricerca al servizio della salute.

Programma completo

8.30 – Registrazione partecipanti

9.00 – Saluto Autorità: Prefetto di Reggio Calabria: Dott.ssa Clara Vaccaro; Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria: Dott. Giuseppe Falcomatà; Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria: Dr. Pasquale Veneziano.

09:30 – Lucia Di Furia Direttore Generale ASP di Reggio Calabria: Apertura dei lavori: La Rete Oncologica Intraaziendale, una realtà in continua evoluzione.

09:45 – Ernesto Esposito Subcommissario alla Sanità Regione Calabria: Verso un Registro Tumori Regionale.

10:00 – Antonino Iaria Responsabile Oncologia Melito e Polistena Asp di Reggio Calabria: L’esperienza aziendale in Oncologia Medica.

10:15 – Sandro Giuffrida Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asp di Reggio Calabria: La Prevenzione nelle Patologie Oncologiche.

10:30 – Adriana Romeo Responsabile Organizzativo Centro di Riferimento Aziendale Screening Oncologici ASP RC: Programmi di Screening Oncologici nella Provincia di Reggio Calabria: La Rinascita.

10:45 – Antonietta Romeo Coordinatore Regionale F.A.V.O. Calabria: L’importanza delle associazioni per l’assistenza al paziente oncologico.

11:00 – Ivan Rashid Gestione Software ed Elaborazione dati: Sintesi dei dati del Registro Tumori.

11:15 – Santa Valenti Clemente Dirigente Medico Registro Tumori ASP RC: Covid e tumori.

11:30 – Romina Vincenzi Codificatore Registro Tumori ASP RC: Analisi dei dati tumorali dei comuni della provincia di Reggio Calabria.

11:45 – Conclusioni: Francesco Lucia Dirigente Settore Prevenzione e Sanità Pubblica – Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari – Regione Calabria.