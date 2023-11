Reggio Calabria: l’imprenditore Quattrone si incatena davanti al Tribunale

StrettoWeb

Da giorno 13 novembre, l’imprenditore Francesco Gregorio Quattrone sta protestando fuori dal Tribunale a Piazza Castello a Reggio Calabria. L’imprenditore, 66enne, da anni lotta per avere rispettati i suoi diritti.

Quattrone già proprietario del locale “Arca di Joli”, è stato coinvolto in passato nel processo “Olimpia”, da cui è stato prosciolto e, nel 2012, è finito al centro dell’inchiesta “Entourage” condotta della Dia che gli ha sequestrato beni per circa 20 milioni di euro.

L’imprenditore solo qualche mese fa era salito su una gru all’interno del Palazzo di Giustizia per protestare e per far sentire la sua voce, ancora oggi a quanto pare inascoltata.