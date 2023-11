Reggio Calabria, il Siulp saluta il Prefetto Mariani

StrettoWeb

Il Segretario Generale Regionale Giuseppe Lupia del Siulp Calabria ed il Segretario Generale Provinciale Giuseppe De Stefano del Siulp di Reggio Calabria, salutano S.E. il Prefetto Dott. Massimo Mariani che a seguito del Consiglio dei Ministri del 03.11.2023, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stato destinato a svolgere le funzioni di Prefetto della città di Palermo; i due segretari del Siulp, Lupia e De Stefano ringraziano “sua eccellenza il Prefetto, in maniera sentita, sincera ed affettuosa, perché se da un lato ha ben saputo esercitare il suo mandato durato ben quattro anni in questa città, con grande senso istituzionale, con una responsabilità e con la giusta tempra di uomo del sud, dall’altra è stato eccezionalmente vicino alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, dimostrando sempre una grande sensibilità alle tematiche della sicurezza in generale, della sicurezza degli operatori in servizio, del benessere del personale, dando sempre grande valore al ruolo svolto dalle forze dell’ordine nel contesto della città di Reggio Calabria”.

I due segretari porgono pertanto “gli auguri al Prefetto Mariani per il nuovo e prestigioso incarico, con l’auspico che possa essere un’altra tappa importante di un’eccezionale carriera e danno il benvenuto a S.E. il Prefetto Dott.ssa Clara Vaccaro, nominata Prefetto di Reggio Calabria dal medesimo Consiglio dei Ministri, augurandogli un proficuo lavoro nel solco degli interessi della provincia di Reggio Calabria e dei suoi cittadini”.