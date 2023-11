Reggio Calabria, il “Panella-Vallauri” incontra la Guardia di Finanza

StrettoWeb

Il 7 novembre scorso, presso l’Aula Magna dell’ITT Panella-Vallauri, si è tenuto un incontro con il corpo della Guardia di Finanza, in occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, celebratasi il 4 novembre, data dell’armistizio e della conclusione della I guerra mondiale per l’Italia. L’occasione è servita per sensibilizzare gli alunni sul tema della legalità e per riflettere sul contributo dato al servizio del bene comune da parte delle forze armate. Dopo il saluto e l’accoglienza da parte della Dirigente, prof.ssa Teresa Marino, l’incontro è iniziato con la disamina dei compiti della Guardia di Finanza, effettuata dal Tenente Luca Del Prete, cominciando proprio dall’importanza dell’educazione alla legalità a partire dai piccoli gesti quotidiani.

Successivamente è arrivata per tutti una sorpresa grazie al personale cinofilo, con la presentazione di un loro “collega a quattro zampe”: un cane antidroga, un pastore tedesco, al guinzaglio. E’ stato spiegato il ruolo e l’importanza di questi animali, come e su cosa vengono addestrati, in che modo aiutano nelle indagini, per esempio ritrovando persone scomparse dopo un terremoto o alluvioni, o scovando sostanze stupefacenti. E’ stata quindi presentata Siria, il cane “finanziere” che con il suo fiuto, avvicinandosi a tutti i presenti, è riuscita a trovare, in poco tempo, una “finta” sostanza che riproduceva l’odore della droga, volutamente nascosta in uno zaino.

Infine è stato presentato il percorso formativo di una Guardia di Finanza: come si diventa tale, quale scuola frequentare e a quali concorsi partecipare; il tenente Del Prete è stato molto disponibile, rispondendo alle numerose domande degli alunni presenti.

Gratitudine va a tutta la Guardia di Finanza che ha promosso un incontro che resterà nel cuore di chi ha avuto l’occasione di partecipare, al Tenente Luca Del Prete e agli altri militari presenti per questo interessantissimo momento formativo, la Dirigente Scolastica Teresa Marino e le docenti del Team Promozione Comunità educante, professoresse Elisabetta Gambello, Raffaella Imbrìaco e Alda Modafferi, per aver reso possibile tutto ciò.