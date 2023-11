Reggio Calabria, i grammofoni di Giuseppe Nicolò nell’Aula Magna dell’ I.C. “Cassiodoro-Don Bosco”

StrettoWeb

Sabato 4 Novembre dalle ore 16.00 alle 19.30 presso l’Aula Magna dell’ I.C. “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro si potranno ascoltare ed ammirare gli innumerevoli grammofoni del collezionista reggino numero uno in Europa Giuseppe Nicolò. Con lui Marianta, per dei percorsi sonori variegati ed originalissimi che porteranno gli utenti in un viaggio storico che ripercorrerà le incisioni più rappresentative e anche più particolari della storia della discografia, dall’opera al Jazz passando per il folk, la canzone e tanto tanto altro. Nelle mattine di venerdì 3 e sabato 4 Nicolò in-contrerà gli studenti dei plessi dell’Istituto Comprensivo. Nuovo appuntamento del LiriClArt Omnibus Suburbana, a cura dell’Associazione Nuovo Laboratorio Lirico e promosso dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023:cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, che dal 2 settembre è presente su tutto il territorio periferico del Comune di Reggio fino al 19 Dicembre.

Ingresso libero per il Laboratorio Artistico di contaminazioni sonore di Giuseppe Nicolò, volto conosciuto in città per la sua trasmissione “Suonava l’anno” in onda su Reggio TV. Appuntamento ancora una volta a Pellaro col ReggioFest e la buona musica.