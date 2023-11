Reggio Calabria, grave incidente stradale a Sbarre: motociclista in gravi condizioni | DETTAGLI

StrettoWeb

Incidente nella notte a Reggio Calabria. Giovane centauro in prognosi riservata.

Nella notte tra sabato e domenica a causa di un incedente stradale avvenuto in via Sbarre Centrali, un giovane centauro in sella alla propria moto è stato ricoverato al GOM in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale intervenuta immediatamente sul posto, il veicolo a due ruote per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un’autovettura.

Come detto il giovane centauro ha riportato gravi lesioni che hanno indotto i sanitari a riservare la prognosi. I veicoli coinvolti nel l’incidente sono stati sottoposti a sequestro a

disposizione dell’autorità giudiziaria.