Reggio Calabria, Erasmus plus: il Campus “Volta” pronto ad accogliere i docenti andalusi del “Navarro” di Olula del Rio

Stabilire un rapporto di sinergia tra le Istituzioni scolastiche della Unione Europea, migliorare le competenze professionali dei discenti, ampliare le conoscenze e la comprensione delle pratiche pedagogiche nazionali, favorire l’internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative sono alcuni tra gli obiettivi del progetto Erasmus plus attraverso il quale il Liceo Volta ospiterà una delegazione di docenti spagnoli, dal 6 all’11 Novembre 2023.

Un intenso programma permetterà ai graditi ospiti, tutti docenti dell’I.E.S. “Rosa Navarro” di Olula del Rio, in Andalusia, di mettere a confronto l’offerta formativa italiana e le buone pratiche ad essa connesse con le linee didattiche e le attività educative dell’istituzione scolastica spagnola.

Meeting di approfondimento e confronto tematico sui temi dell’Inclusività e della Sostenibilità, Classroom immersion di Arte, Scienza, Cultura e Sport, approfondimento dei percorsi Cambridge, Intelligenza artificiale e liceo Matematico costituiranno il programma antimeridiano della visita istituzionale. Nel pomeriggio, invece, gli ospiti, guidati dai docenti del Liceo “Volta”, avranno modo di scoprire la ricchezza del territorio reggino attraverso molteplici tappe: il Museo Archeologico, la Pinacoteca civica, il Duomo, il Museo del Bergamotto, il Castello Aragonese, gli scavi archeologici. Valore aggiunto sarà la conoscenza dell’Area Grecanica tramite la visita del suggestivo borgo di Pentidattilo.

“Il sistema scolastico ha bisogno di aprirsi ad un mondo globale, nel quale le esperienze internazionali possano assumere la connotazione di competenze trasversali con fertili ricadute sui protagonisti del processo educativo, cioè i docenti e gli studenti. Per tale motivo la scuola avverte la necessità di internazionalizzarsi, ossia di integrare le attività che coinvolgano elementi di rapporto con l’estero attraverso cui confrontarsi e migliorarsi”. Sono alcune delle considerazioni del Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso che, convinta che l’internazionalizzazione si collochi perfettamente nel progetto educativo inteso quale processo dinamico, attivo, in continua evoluzione, è orgogliosa dell’ottimo lavoro svolto dalla Commissione, tale da determinare la scelta del Liceo Volta come sede per l’osservazione.