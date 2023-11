Reggio Calabria, donna cade al cimitero di Lazzaro e finisce sotto i ferri: l’appello dell’ANCADIC al Comune

StrettoWeb

“L’ANCADIC ha chiesto all’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni di voler rendere sicura e a norma la scarpa di arresto del secondo cancello lato monte del cimitero di Lazzaro che minaccia potenziale pericolo per l’integrità fisica delle persone “rischio caduta”. Potenziale pericolo che si è concretizzato nella mattinata della commemorazione dei defunti del 2 novembre 2023 quando una signora sarebbe inciampata su detta scarpa di arresto rovinando a terra ed è stato necessario il trasporto e ricovero presso l’Istituto specializzato in Ortopedia e Traumatologia e in Riabilitazione Motoria – IOMI “Franco Faggiana “ di Reggio Calabria ove è stata sottoposta ad intervento chirurgico”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.