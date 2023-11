Reggio Calabria, Democrazia Sovrana e Popolare sull’assoluzione di Arena: “magistrati superficiali”

StrettoWeb

“Apprendiamo dell´assoluzione dell´ex Sindaco Demi Arena per un processo avviato nel 2012, che lo vedeva accusato di falso in bilancio. Da questo processo ed altri fatti sono seguiti il commissariamento e nel 2014 l´avvio della cosiddetta “primavera reggina”. Undici anni per veder resa giustizia, un lungo calvario, DSP manifesta soddisfazione sull´emergere della veritá anche se a distanza di tanti anni, possiamo affermare che giustizia è stata fatta nei confronti dell´ex sindaco e del suo staff contabile. Rimane l´aspetto politico ed amministrativo da non sottovalutare nella gravitá dell´azione”. E’ quanto scrive in una nota il Coordinatore Regionale DSP, Giuseppe Modafferi.

“Ricordiamo che un´intera amministrazione è stata liquidata per mano giudiziaria, alimentando un clima di sospetto ed un alone di malaffare che avrebbe coinvolto tutti i consiglieri del cdx di allora, contesto che ha spalancato le porte ad un cosiddetto rinnovamento, a giovani onesti e puliti, Falcomatá e i suoi amci del calcetto. I risultati di 9 anni di “rinnovamento” con i giovani onesti e puliti, sono sotto li occhi di tutti: una cittá che sprofonda nel degrado, senza alcuna visione per il futuro con il crescendo di un malcontento generale. L´accusa era falso in bilancio, e ricordiamo che il disavanzo dichiarato allora era intorno ai 100 milioni di euro, quindi si è avviato un´indagine ed un processo su fatti contabili. Suona anomalo come mai oggi, a distanza di nove anni, con un disavanzo stimato intorno ai 700 milioni di euro, con evidenti falle nel bilancio, i magistrati reggini non si siano ancora attivati a verificare la veridicitá dei valori esposti ed individuare eventuali anomalie contabili ed i responsabili, una chiarezza necessaria per la buona gestione della cittá. Purtroppo vediamo come nei fatti l´operato a volte superficiale di alcuni magistrati determina conseguenze nefaste sul mondo politico, favorendo inevitabilmente una parte a danno dell´altra, purtroppo i dati statistici deli ultimi anni fanno emergere che la parte favorita sia sempre la stessa, non vorremmo pensar male, ma i legittimi dubbi nascono”, rimarca la nota.

“Una sentenza cosí eclatante, in un mondo dove la Politica funzionasse, avrebbe determinato reazioni decise da parte del cdx, evidenziando il danno politico subito e lottando per riappropriarsi di uno spazio occupato indebitamente a seguito di fatti poi manifestatisi non delittuosi, ma purtroppo oggi i politici locali amano l’affarismo di bottega e non lottano per valori, ideali e dignità e a pagare le spese di questo miserevole consociativismo è l´intera cittadinanza. Un caro augurio all´ex Sindaco Arena, e speriamo che questo evento possa riavviare un sano confronto politico e possa riaccendere in molti il sentimento di una partecipazione ed impegno politico che argini la deriva causata dai pochi amministratori giovani onesti puliti e improvvisati”, conclude Modafferi.