Reggio Calabria, cos’è la “bike lane” sulle Bretelle del Calopinace: le FOTO dei lavori

Da qualche giorno sono iniziati i lavori della “bike lane” lungo le Bretelle del Calopinace a Reggio Calabria. Il progetto prevede la creazione di una corsia ciclabile in un’arteria però molto trafficata dalle auto. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo arrivati al semaforo del Ponte di San Pietro, la corsia ciclabile non si trova più all’interno della strada ma si sposta sul lato destro Argine Calopinace.

Dopo la realizzazione della corsia ciclabile di Pentimele che nelle scorse settimane è stata oggetto di discussione per la realizzazione un pò improvvisata della stessa, adesso tocca alla seconda ciclovia appunto lungo le Bretelle.

Il lavori stanno causando in questi giorni parecchi disagi al traffico in un’arteria molto trafficata come le Bretelle.