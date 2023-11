Reggio Calabria, presso la Corte di Appello la cerimonia per la scopertura di una stele in memoria delle donne vittime di femminicidio

StrettoWeb

In esecuzione della delibera della Conferenza Permanente della Corte di Appello di Reggio Calabria del 14 novembre 2023, si comunica “che martedì 28 novembre ore 10.30 si terrà una cerimonia sobria e raccolta per la scopertura di una stele, deposta nell’aiuola di destra all’ingresso di Piazza Castello di questa Corte, in memoria delle donne vittime di femminicidio”.

Sono stati invitati a partecipare all’evento i Rappresentanti delle Istituzioni, non in forma solenne, così come le Associazioni, i Comitati nonché i cittadini interessati.