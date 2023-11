StrettoWeb

In esecuzione della delibera della Conferenza Permanente della Corte di Appello di Reggio Calabria, questa mattina si è svolta una cerimonia sobria per la scopertura di una stele, deposta nell’aiuola di destra all’ingresso di Piazza Castello, in memoria delle donne vittime di femminicidio.

All’evento hanno partecipato vari rappresentanti delle Istituzioni, Associazioni, Comitati e numerosi cittadini.