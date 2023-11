Reggio Calabria, contributi economici per famiglie di bambini che frequentano asili nido: pubblicato avviso, come partecipare

StrettoWeb

“Si rende noto che, in attuazione del Decreto del 26 aprile 2023 citato in premessa per il potenziamento del servizio degli asili nido, è indetto un Avviso pubblico con il quale il Comune di Reggio Calabria intende potenziare l’offerta dei servizi educativi alla prima infanzia attraverso l’erogazione di contributi economici da destinare alle famiglie dei bambini frequentanti i nidi d’infanzia autorizzati al funzionamento del territorio comunale per l’anno 2023″.

E’ quanto si legge in una nota del Comune di Reggio Calabria con cui lo stesso ente spiega che l’avviso è “finalizzato al potenziamento dell’offerta dei servizi educativi all’infanzia (3-36 mesi) e al sostegno economico delle famiglie dei bambini frequentanti i nidi d’infanzia del territorio comunale comunali e privati autorizzati al funzionamento nell’anno 2023, tramite l’erogazione di contributi economici”.

Soggetti beneficiari del contributo

I soggetti beneficiari del contributo sono i nuclei familiari con minori a carico di età compresa tra i 3-36 mesi, residenti nel Comune di Reggio Calabria che hanno usufruito per l’anno 2023, di uno dei seguenti servizi ubicati nel territorio comunale:

Nidi d’infanzia comunali (Archi, Gebbione e Aziendale presso palazzo Ce.Dir.);

(Archi, Gebbione e Aziendale presso palazzo Ce.Dir.); Nidi d’infanzia privati, autorizzati al funzionamento ai sensi del Regolamento Regionale n. 9/2013.

Modalità di riduzione/abbattimento delle rette

Il contributo concesso alle famiglie permetterà una riduzione del costo della retta fissata dal gestore offrendo, così, alle stesse un sostegno economico per la frequenza dei propri bambini ai nidi d’infanzia autorizzati del territorio comunale. Il contributo erogato sarà concesso sulla base delle fasce ISEE del nucleo familiare specificate nel successivo articolo 4.

Requisiti di partecipazione all’Avviso

I nuclei familiari interessati alla partecipazione al presente Avviso per la concessione del beneficio dovranno, alla data di presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti, pena l’esclusione:

essere genitori/tutori/affidatari residenti nel Comune di Reggio Calabria;

essere genitori/tutori/affidatari di bambini residenti nel Comune di Reggio Calabria ed iscritti per l’anno 2023 ai nidi d’infanzia comunali o ai nidi d’infanzia privati autorizzati al funzionamento;

effettiva frequenza nell’anno 2023 del proprio/i figlio/i ad un nido d’infanzia ubicato nel territorio comunale autorizzato al funzionamento secondo la normativa regionale vigente;

aver sostenuto le spese per il pagamento delle rette relative al servizio per cui si chiede il beneficio;

non beneficiare di altri rimborsi/sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa mensile sostenuta.

Come partecipare: cosa serve

La domanda per l’accesso al contributo economico dovrà essere presentata dal genitore/tutore/affidatario del bambino frequentante i servizi educativi per la prima infanzia del territorio comunale di cui al precedente art. 2. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma web dalle ore 08.00 del giorno 01/01/2024 alle ore 12.00 del giorno 31/01/2024. La piattaforma sarà messa a disposizione dal Comune di Reggio Calabria e sarà raggiungibile al seguente indirizzo: https://servizisociali.reggiocal.it/home. La scheda relativa alla concessione del contributo sarà visibile e attiva a decorrere dal 1° gennaio, ore 8.00 al 31 gennaio 2024, ore 12.00, data di scadenza per la presentazione delle domande. Si rammenta, inoltre, che per accedere alla procedura di inserimento online l’utente deve accedere tramite SPID.