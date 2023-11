Reggio Calabria, le colonne di Opera e lo sfogo di un lettore: “speriamo di liberarci di questi incapaci”

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb ha inviato una mail alla nostra redazione con alcune foto allegate delle colonne di Opera, dell’artista Tresoldi, sul Lungomare. “Mi viene da pensare – si sfoga il signore – se i nostri genialoidi amministratori sono menefreghisti oppure semplicemente incapaci a gestire la nostra città ormai allo sbando totale”.

“Ma come si fa a permettere una installazione simile? Ma hanno pensato che da lì magari potrebbe passare un passeggino multiplo per neonati? Ma dove erano quando hanno fatto quello scempio? Poveri noi, speriamo di liberarci presto di questa gang di incapaci che fanno tanto male alla nostra amata città. Scusi il mio sfogo e le auguro buona serata e come sempre buon lavoro”, aggiunge.