Reggio Calabria, un cittadino sulla TARI: “si paghi a persona, non a metratura”

Un cittadino di Reggio Calabria ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una segnalazione relativamente ai parametri utilizzati per il pagamento della Tari. Il cittadino ha affermato che: “la Tari nella nostra città risulta alta e pagata dal solo 50% dei residenti. Io penso che ciò succeda anche perché viene determinata dai metri quadri di possesso di una abitazione e molte di queste sono sconosciute agli addetti. Non sono le case che producono rifiuti ma gli umani. Bisognerebbe allora consultare gli elenchi degli aventi diritto al voto nel nostro comune, gente di cui si conoscono gli indirizzi, gente che vive e consuma in loco. Ai 150.000 circa che producono rifiuti si applicherebbe una tassa di uguale importo, per esempio 100 euro. Se una famiglia risultasse composta di due elementi pagherebbe 200 se di cinque 500 e così via, pagando quanto in effetti produrrebbe di rifiuti. La Tari sarebbe dovuta da tutti, tutti pagheremmo meno ed il giusto. Una formula che non necessita di intelligenze galattiche e che forse aiuterebbe comune e cittadini”.