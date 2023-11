Reggio Calabria, chiusura ufficio postale di Villa San Giuseppe: arrivano le precisazioni di Poste Italiane

StrettoWeb

“In riferimento all’articolo “Villa San Giuseppe, Poste chiuse da mesi (per colpa delle api): “cittadini stanchi, non si è fatto nulla per riaprire” del 3 novembre scorso, Poste Italiane precisa di essersi sin da subito attivata per rendere nuovamente disponibile ai cittadini la sede dell’Ufficio Postale. L’Azienda, constatata la difficoltà oggettiva per la rimozione dei nidi di imenotteri, ha avviato le procedure necessarie per il riposizionamento dell’ufficio postale in una nuova sede tramite avviso di ricerca locali. Nel frattempo Poste Italiane ricorda che per i clienti di Villa San Giuseppe è disponibile uno sportello dedicato presso l’ufficio di Gallico Superiore, ubicato in via Anita Garibaldi e aperto tutto i giorni da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12,45″.

E’ quanto si legge in una nota ricevuta in redazione relativamente all’articolo di qualche giorno fa riguardante l’ufficio postale di Villa San Giuseppe. Era stato il componente del Comitato provinciale della Lega Michele Marcianò a segnalare il problema, chiedendo una risoluzione immediata del problema dopo mesi di chiusura. Così, dunque, la risposta la risposta di Poste Italiane.