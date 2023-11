Reggio Calabria, cerimonia di consegna del Premio Nosside: i premiati dell’edizione 2023 | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Il viaggio del 38° Premio Mondiale di Poesia Nosside 2023 si è concluso questa sera nell’Aula Magna “Ludovico Quaroni” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’evento è stato aperto dall’intervento del Magnifico Rettore dell’Ateneo prof. Giuseppe Zimbalatti ed è introdotto e condotto dal prof. Pasquale Amato, presidente fondatore e anima di questo progetto culturale di respiro universale che è partito nel 1983 da Reggio Calabria.

Conferma la collaborazione del Nosside con Cuba l’intervento dell’Addetto Culturale dell’Ambasciata in Italia dott. Alejandro Betancourt Peña. E’ intervenuta la Delegata in Argentina del Premio Nosside, dott.ssa Silvia Tocco, con una testimonianza su una poetessa della Terra del Fuoco.

Le poesie premiate sono state interpretate da Teresa Timpano e Filippo Gessi, della Compagnia “Scena Nuda”. I commenti e gli intermezzi musicali sono stati curati dall’Orchestra a plettro “Città di Reggio Calabria” diretta dal Maestro Alessandro Calcaramo.

I Premi sono stati offerti dal Comitato Organizzatore del Premio e realizzati da Vale Sport. Ad essi si sono affiancati le rielaborazioni artistiche in argento del logo che il Maestro Orafo Gerardo Sacco ha realizzato e donato ai Vincitori Assoluti dalla V Edizione del Premio; Tre sculture in argilla con decorazioni in oro per i Vincitori, create e donate dall’artista reggina Elvira Sirio; sei dipinti ispirati ai testi delle 5 poesie finaliste e della poesia vincitrice del Premio Speciale ‘Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria’, realizzati e donati dai giovani artisti reggini Miriam Caruso, Arianna Delfino, Alberta Dito, Ambra Miscerù, Daniela Sarica e Carmelo Ventura; un’ampolla in prezioso legno di Bergamotto di Reggio Calabria donata dal Comitato omonimo per il Premio Speciale ‘Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria’, realizzata dall’artista reggino del legno Enzino Barbaro con grafica a cura di Olga Mafrici.

Raggiante il Prof. Amato: “il Premio Speciale ‘Nosside – Bergamotto di Reggio Calabria’ dedicato al Principe Mondiale degli Agrumi ha spiccato il volo. La vincitrice Rita Minniti di Locri è affiancata da 4 Menzioni di Merito assegnate a una reggina e ad una romana nei loro rispettivi idiomi, ma anche ad una cubana e un brasiliano”.

L’organizzazione è curata dallo staff del Nosside composto da Antonino Albano, Enzo Laganà, Giada Amato, con l’apporto di Isabella Amatulli, Franco Arrigo, Dominella Branca, Raffaella Caprino, Josevaldo Costa Aragao, Oreste Mario Dito, Marina Neri, Vasiliki Vourda.

I premiati

Salvatore Marrari

Menzione di Merito

Idioma Reggino e Italiano “La casa nella foresta”

Lyubov Hrynevych (Ucraina)

Menzione Particolare

“Non è ancora primavera”

Agata Mazzitelli – Locri – Caraffa del Bianco

Menzione Particolare –

“Il canto delle Muse”

Eufemia Attanasi – Galatina

Lingua Grika Salentina – Versione in Italiano

“Atsè pornò-All’alba”

Menzione Particolare

Francesco Fedele – Reggio Calabria – Siracusa (Italia)

Poesia in Video in Lingua Italiana “Divenire”

Menzione Straordinaria

Rita Minniti – Castrovillari CS – Locri

Vincitrice del Premio Speciale Nosside- Bergamotto di Reggio Calabria

“Begarmundi. Il pero del Signore“

Innaris Suárez Cárdenas – Matanzas – La Habana (Cuba)

Poesia in Lingua Spagnola “Poesía”

Menzione speciale

Eleni Oikonomou – Pireo-Atene (Grecia)

Poesia in Lingua Greca – Versione in Italiano

“Là dove risuona e si tormenta il bello”

Menzione speciale

Vincitrice assoluta ex-aequo Loretta Stefoni

Civitanova Marche – Macerata

Poesia in Lingua Italiana

“Nel cerchio del respiro”

Vincitrice assoluta ex-aequo Ornella Fiorini Ostiglia – Mantova

“Canta putina e granda – Canzone bambina e grande”

Vincitrice assoluta ex-aequo Lucia Arecchio – Reggio Calabria

“Ali d’albatro”

