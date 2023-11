A Reggio Calabria le celebrazioni del 4 novembre: il prefetto Mariani saluta la città

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina a Reggio Calabria, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. La cerimonia, alla quale hanno partecipato le massime autorità, si è tenuta presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti e per l’occasione sono stati anche consegnati dei riconoscimenti.

Le manifestazioni ufficiali sono iniziate alle ore 9 con la consueta cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona di alloro da parte del prefetto uscente Massimo Mariani.

Le onorificenze

Nel corso del cerimoniale sono state consegnate agli insigniti le onorificenze al merito della Repubblica Italiana:

Ufficiale – Davide Vincenzo Micale, luogotenente carica speciale dell’Arma dei carabinieri

Cavaliere – Salvatore Bellitto, luogotenente carica speciale dell’Arma dei carabinieri – in quiescenza

Cavaliere – Salvatore Benedetto Carrabotta, maresciallo ordinario dell’Arma dei carabinieri

Cavaliere – Giovanni Antonio Di Lorenzo, sottotenente dell’Arma dei carabinieri – in quiescenza

Cavaliere – Carmelo Gallieco, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri

Cavaliere – Lorenzo Mancuso, maresciallo dell’Arma dei carabinieri

Cavaliere – Maria Grazia Milli, primo dirigente della polizia di Stato

Cavaliere – Emanuele Orlando, sovrintendente della polizia di Stato

Cavaliere – Umberto Surace, primo maresciallo delle Capitanerie di porto

