Dai Bronzi al Lungomare fino a Gambarie e Scilla: così Reggio Calabria diventa un cartoon | FOTO

Prendete Reggio Calabria, la sua città, la sua provincia, i suoi simboli, e immaginate che venga trasmessa in cartoon in tv e in ogni dispositivo. Risultato? Quello che vedete nella fotogallery a corredo dell’articolo. Dai Bronzi al Lungomare passando per Gambarie, Scilla, Palmi, Stilo, Gerace: ci sono alcuni dei luoghi iconici del territorio, ma riproposti in chiave cartoon 3D utilizzando l’Intelligenza Artificiale.

Protagonista di queste realizzazioni è il grafico reggino Pietro Nania, per anni grafico ufficiale della Reggina e con un recente passato alla Sampdoria. Pietro ha seguito un po’ il trend di queste settimane, in cui in tanti si sono dilettati nel trasformare le proprie città in cartone animato. Di recente lo hanno fatto anche con alcuni luoghi della Calabria, ma senza Reggio. E così Pietro, originario di Taurianova, si è messo con pazienza e ha realizzato alcuni luoghi storici.