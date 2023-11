A Reggio Calabria due campioni internazionali di Padel: il big match con due istruttori adottivi reggini

StrettoWeb

Si è svolto ieri, presso l’impianto sportivo RC Padel Academy di Viale Laboccetta, il big match di padel che ha visto protagonisti i campioni internazionali Emiliano Martin Iriart e Nicolas Gaston Zuruta, in campo con i due istruttori argentini di adozione reggina Juan Brondo e Alejo Di Pietro. Un derby tutto argentino, voluto fortemente da ASI Reggio Calabria che, approfittando della presenza in città dei due campioni, ha subito messo in scena una partita di esibizione coinvolgendo, in poche ore, un centinaio di appassionati di questa disciplina che hanno assistito alla gara.

Nicolas Gaston Zurita, classe 2004, atleta professionista Word Padel Tour, è ritenuto, secondo il ranking della prestigiosa competizione, uno dei migliori 150 giocatori al mondo; mentre il giocatore Emiliano Martin Iriart, atleta della Premier Padel di origini argentine, è una delle figure più in vista del padel in Italia e all’estero.

“La presenza in campo dei due atleti di questo livello e la pronta risposta di tanti appassionati che hanno assistito all’evento dimostra quanto sia cresciuto l’interesse della nostra città nell’ambito del padel”, ha dichiarato il presidente ASI Reggio Calabria padel Fabio Gatto. “ASI si era già impegnata in passato a portare nel nostro territorio professionisti di rilevo come la campionessa del mondo Sara D’ambrogio e continuerà a promuovere eventi di spessore per stimolare ed accrescere il settore del padel”.

Non di meno sono stati gli atleti in campo Juan Brondo e Alejo Di Pietro, entrambi istruttori dei circoli RC Padel Academy e Vamos Padel, a cui va riconosciuto il merito di aver portato a Reggio Calabria la pluriennale esperienza maturata dal territorio argentino nell’ambito della disciplina del padel. Un incontro, quindi, mai visto prima a Reggio Calabria, avvenuto grazie anche all’intermediazione di Tato Morabito, a cui vanno i nostri doverosi ringraziamenti. Lo spettacolo continua, infatti è in fase di programmazione la terza edizione di “ASI Padel Tour”, competizione amatoriale di rilievo nazionale che andrà in scena nel mese di dicembre, arricchita dalla collaborazione di altre organizzazioni locali e di una preziosa sinergia con tutti i circoli di padel calabresi affiliati ASI.