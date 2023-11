StrettoWeb

Pasquale e Giulio, poliziotti del commissariato di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, grazie alla segnalazione di una vicina sono corsi in aiuto della signora Carmela, che era caduta accidentalmente in casa ed essendo sola e con difficoltà a deambulare non riusciva a rialzarsi.

Gli agenti sono entrati in casa e le hanno fornito tutto l’aiuto necessario riportandole il sorriso. Le sue parole di ringraziamento hanno riempito di gioia il cuore dei suoi nuovi amici.