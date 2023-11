Reggio Calabria, la buona sanità che funziona: la testimonianza di una paziente sottoposta ad intervento chirurgico al GOM

StrettoWeb

Una cittadina di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente ad un caso di buona sanità presso il GOM di Reggio Calabria. La cittadina ha affermato: “Sono Giovanna nata e cresciuta a Reggio Calabria, scrivo questa lettera per fare un encomio al nostro Ospedale di Reggio Calabria. Il 30 di ottobre sono stata sottoposta ad un intervento chirurgico ginecologo. Quando ho scoperto di dovermi sottoporre a questo intervento ero terrorizzata un pò per l’intervento in sé stesso e un po’ per quello che si sente dire sul nostro Ospedale. Oggi scrivo la mia esperienza positiva e scrivo per fare un encomio a tutto il reparto di Ginecologia, Primario, Dottori, Ostetriche, Infermiere ed Oss. Un encomio a tutta l’equipe della Sala Operatoria ed alla Segreteria del Reparto. Nonostante le “Condizioni Precarie” in cui riversa il nostro Ospedale, la mancanza di Personale e mancanza di Posti Letto, grazie ai tagli che sono stati fatti alla Sanità del Sud, volevo dirVi Grazie, siete stati Unici sia a livello Umano che Professionale”.