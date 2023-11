Reggio Calabria, brutto incidente in centro: auto ribaltata | FOTO

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in centro città a Reggio Calabria e precisamente in Via Pensilvania, nella zona di Piazza del Popolo. Lo scontro sembrerebbe sia stato tra due auto, una delle quali dopo l’impatto si è ribaltata e ha colpito un’altra auto in sosta. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale che sta effettuando i rilievi del caso. Per fortuna non sembra ci siano feriti.