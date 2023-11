Reggio Calabria, bando del Comune per due alloggi confiscati alla ‘Ndrangheta a Bocale: saranno destinati ad accogliere pazienti ospedalieri | DETTAGLI

StrettoWeb

È stato pubblicato l’Avviso per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo parzialmente gratuito di immobili confiscati alla criminalità organizzata siti in Via Bocale II, finalizzato all’attivazione di iniziative di rigenerazione sociale in favore di persone svantaggiate o fragili mediante affidamento ad un soggetto gestore di due beni confiscati alle mafie che dovranno essere resi disponibili per:

– nuclei familiari, conviventi di fatto e/o eventuali care giver che debbano assistere pazienti ricoverati in strutture ospedaliere convenzionate presenti sul territorio comunale;

– pazienti che debbano ricorrere a frequenti visite post ricovero o post intervento chirurgico o che debbano effettuare terapie in ospedale e necessitino di un periodo di convalescenza in ambiente salubre;

– soggetti in particolari condizioni di fragilità psichica e/o fisica, accertate da strutture ospedaliere e/o sanitarie, che necessitino di un breve soggiorno;

– piccoli gruppi organizzati che necessitino di brevi soggiorni per particolari condizioni di salute.

Ogni proponente può presentare una sola proposta per l’utilizzo di entrambi gli immobili oggetto dell’Avviso. La concessione avrà una durata di 5 anni e potrà essere rinnovata fino ad un massimo di 15 anni.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono presentare una proposta progettuale soggetti del Terzo settore senza fine di lucro, tra cui comunità anche giovanili, associazioni rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente.

SCADENZA

Le proposte di progetto devono essere inviate al Comune di Reggio Calabria, tramite PEC, all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it entro il 30 novembre 2023.

Per consultare il testo dell’Avviso Pubblico e tutta la documentazione da allegare alla Proposta Progettuale https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/4247#documenti