Reggio Calabria, auto a fuoco sulla sopraelevata del porto: panico e automobilisti in fuga, traffico nel caos | FOTO LIVE

Un’automobile ha preso fuoco improvvisamente nel vano motore mentre transitava sulla sopraelevata del porto di Reggio Calabria, la strada che collega l’A2 Salerno-Reggio Calabria al porto cittadino. L’incendio ha generato il panico: gli automobilisti sul posto si sono dati alla fuga, il mezzo è stato isolato mentre continua a bruciare con fiamme altissime e un denso fumo nero. Inutile l’intervento dei militari dell’Esercito con un estintore, che non è stato sufficiente a domare il rogo: si attende l’arrivo dei Vigili del Fuoco, mentre la strada è completamente bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Numerose sirene d’emergenza si odono in tutta la zona nord della città, ma oltre i militari sul posto non c’è ancora nessuno e l’automobile interessata dall’incendio sta continuando a bruciare. Il traffico rimarrà bloccato a lungo con gravi ripercussioni per tutto il pomeriggio in buona parte della città.