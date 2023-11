Reggio Calabria, Arena assolto dall’accusa di falso in bilancio. Romeo: “è il tempo di riscrivere pezzi di storia della nostra città”

StrettoWeb

Il GUP del Tribunale di Reggio Calabria dott.ssa Sergi ha pronunciato sentenza di proscioglimento con la formula “perchè il fatto non sussiste” nei confronti degli imputati dott. Demetrio Arena, nelle vesti di Sindaco di Reggio Calabria. Daniele Romeo, storico dirigente della destra reggina, già consigliere comunale, afferma: “per alcuni, ma solo per casi eccezionali che resteranno un unicum nazionale, la Giustizia sa essere molto rapida. Tutti gli altri devono invece rassegnarsi a lunghe agonie e periodi di limbo obbligato. Ci sono voluti undici anni per Demetrio Arena per vedere pronunciata la sentenza di proscioglimento perché “il fatto non sussiste”. Noi che conosciamo Demi e soprattutto abbiamo patito sulla nostra pelle quegli anni di incivile e pilotato scontro politico-mediatico ai danni di Reggio, non abbiamo mai avuto un minimo dubbio. Certo la sentenza rafforza la consapevolezza di quanto male è stato fatto nei confronti di una persona perbene, un professionista serio e stimato in tutta Italia che è stato vigliaccamente attaccato solo per ragioni di appartenenza politica, da chi, in quegli anni, tramava ed ha tramato solo per desiderio di potere”, rimarca Romeo.

“Quel che è successo dal 2013 ad oggi è sotto gli occhi di tutti i reggini ed è davvero un unicum insieme a ciò che ha subito Giuseppe Scopelliti. Credo sia arrivato il tempo di riscrivere pezzi di storia della nostra città artatamente camuffati da personaggi indegni di rappresentarla“, conclude Romeo.