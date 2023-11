Reggio Calabria, allarme sul raccordo: persona a terra allo svincolo di via Lia | LIVE

StrettoWeb

Paura sul raccordo autostradale di Reggio Calabria dove una persona è riversa sull’asfalto nei pressi dello svincolo di via Lia. Secondo le prime frammentarie informazioni che arrivano dalla zona, l’uomo avrebbe tentato il suicidio e sarebbe stato salvato in extremis dagli agenti della Polizia che casualmente erano in transito in quel momento e successivamente è intervenuta la Polizia Stradale che ha affidato la persona ai soccorritori del 118 i quali poi lo hanno trasportato al GOM.

Seguiranno aggiornamenti