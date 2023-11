Reggio Calabria, Alessandro Tirotta e l’Orchestra del Teatro Cilea per Fineco Days

StrettoWeb

Giovedì 9 Novembre grande appuntamento con la musica classica alle ore 19.00 al Teatro Metropolitano di Reggio Calabria. L’Orchestra del Teatro Cilea, diretta dal suo Direttore principale il M° Alessandro Tirotta sarà protagonista del programma “Il barocco Italiano e d’oltralpe”, serata dedicata ai più illustri compositori europei di quel periodo. Grandi solisti per questa serata, il violinista Pasquale Faucitano e il flautista Alessandro Carere, rispettivamente primo violino e primo flauto dell’OTC. La serata è inserita nel contesto dei “Fineco Days”, eventi straordinari a posti limitati organizzati in tutta Italia nei mesi autunnali per promuovere cultura, eventi di aggregazione e molto altro. L’evento, richiesto dalla Fineco di Reggio Calabria è realizzato in collaborazione con l’Associazione Nuovo Laboratorio Lirico e l’OTC, per offrire ai partecipanti un momento di piacevole ascolto e di incontro con le pagine più affascinanti del barocco musicale.

Banca Fineco dunque per la musica e la cultura, un’iniziativa lodevole per tutto il territorio. Il programma del concerto, dedicato in gran parte al veneziano Antonio Vivaldi (con concerti da “Le Quattro Stagioni”, “Il gardellino”, “La tempesta di mare”) vedrà eseguite pagine immortali di Bach, Haendel, Corelli ed altri ancora. Appuntamento da non perdere, dopodomani, nel grazioso teatro situato nei pressi di Piazza Garibaldi. Ingresso gratuito con registrazione da sito o in presenza prima dell’inizio dell’evento.