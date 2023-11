Reggio Calabria, al via la seconda edizione de “L’Allegria festival”

StrettoWeb

Tutto pronto per “L’Allegria festival”. Sarà presentato giovedì mattina alle ore 10,30 presso Palazzo San Giorgio, il ricco calendario di eventi della seconda edizione del festival ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS” e che vanta la Direzione artistica dell’attore Piermaria Cecchini. L’iniziativa, promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della “Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura”, sarà illustrata per l’associazione “Calabria dietro le quinte” dalla componente Ilenia Borgia, dall’assessore comunale Irene Calabrò, dal presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, dal consigliere Antonio Malara e dai partner culturali. La kermesse, in programma dal prossimo 18 novembre al 30 dicembre 2023, coinvolgerà le periferie di Reggio Calabria (Gebbione – Santa Caterina – San Brunello – Trabocchetto – Oliveto – Sant’Elia – Rione San Giorgio Extra – Catona – Pentimele) con eventi e performance artistiche originali ed inedite.

“Anche in questa edizione, ci sarà una contaminazione di arti e di saperi che coniugano l’aspetto dell’intrattenimento alla creatività e allo sviluppo culturale e turistico del territorio – afferma il presidente di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Mazzacuva -. Eventi con artisti, compagnie nazionali ed internazionali (attori, circensi, burattinai, musicisti e danzatori), oltre ad una interessante offerta formativa nelle diverse discipline dello spettacolo, coinvolgeranno famiglie, giovani e bambini. Per i ragazzi infatti, abbiamo pensato a “Workshop di Teatro Comico” diretti dagli attori e comici nazionali Rocco Barbaro, Gennaro Calabrese e Gigi Miseferi e ancora, uno stage di Burlesque con la ballerina reggina Samuela Piccolo”. Il primo appuntamento della kermesse, ingresso gratuito, sarà dunque il 18 novembre alle ore 17,30 presso Piazza stazione di Santa Caterina con l’evento di musica e teatro di figura del “Grande Cantagiro Barattoli” e Magia e fuoco con Mister I.